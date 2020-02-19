Участниками European Film Market в Берлине станут 17 столичных компаний





В своем комментарии Наталья Сергунина уточнила, что кинокомпании Москвы представят на кинорынке в Берлине уже вышедшие в прокат фильмы. Также они подготовили презентацию новинок, появление которых в кинотеатрах запланировано на самое ближайшее время. Уточняется, что от Москвы, главным образом, на кинорынок поедут опытные экспортеры, целью которых является расширение географии и увеличение списка контрактов.