Участниками European Film Market в Берлине станут 17 столичных компаний
При поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) 17 столичных компаний в текущем месяце станут участниками European Film Market в Берлине. Это один из самых крупных европейских кинорынков, который будет проходить параллельно с Берлинским кинофестивалем с 22 по 27 февраля включительно. Как рассказала заммэра российской столицы Наталья Сергунина, компании из главного города нашей страны востребованы за рубежом, что доказывается фактом их регулярного участия в международных кинорынках. Такую информацию приводит портал столичного мэра.
В своем комментарии Наталья Сергунина уточнила, что кинокомпании Москвы представят на кинорынке в Берлине уже вышедшие в прокат фильмы. Также они подготовили презентацию новинок, появление которых в кинотеатрах запланировано на самое ближайшее время. Уточняется, что от Москвы, главным образом, на кинорынок поедут опытные экспортеры, целью которых является расширение географии и увеличение списка контрактов.
В своем комментарии Наталья Сергунина уточнила, что кинокомпании Москвы представят на кинорынке в Берлине уже вышедшие в прокат фильмы. Также они подготовили презентацию новинок, появление которых в кинотеатрах запланировано на самое ближайшее время. Уточняется, что от Москвы, главным образом, на кинорынок поедут опытные экспортеры, целью которых является расширение географии и увеличение списка контрактов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:35