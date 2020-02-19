«Супермен» из сериала «Секс в большом городе» Крис Нот стал отцом во второй раз
Крис Нот, исполнивший в сериале «Секс в большом городе» роль «идеального мужчины» главной героини Кэрри Брэдшоу, которая называла его «Суперменом», стал отцом во второй раз. Супруга 65-летнего актёра Тара Уилсон родила сына.
Крис Нот поделился радостной новостью с Instagram-подписчиками, отметив, что второй сын был послан ему и жене Небесами. Актёр не стал скрывать от поклонников новорожденного и опубликовал его фото. На снимке мальчик сладко спит с кулачком в руке.
Первый ребёнок Криса Нота и Тары Уилсон – сын Орион – появился на свет в 2008 году. Артист души не чает в наследнике и часто публикует в Instagram совместные с ним фотографии. О том, что супруга киноактёра снова беременна, общественность узнала в сентябре минувшего года – от самих же родителей.
Крис Нот поделился радостной новостью с Instagram-подписчиками, отметив, что второй сын был послан ему и жене Небесами. Актёр не стал скрывать от поклонников новорожденного и опубликовал его фото. На снимке мальчик сладко спит с кулачком в руке.
Первый ребёнок Криса Нота и Тары Уилсон – сын Орион – появился на свет в 2008 году. Артист души не чает в наследнике и часто публикует в Instagram совместные с ним фотографии. О том, что супруга киноактёра снова беременна, общественность узнала в сентябре минувшего года – от самих же родителей.