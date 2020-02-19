Саша Зверева приглашает на свадьбу всех желающих





Саша Зверева активно контактирует со своими поклонниками с помощью аккаунта в Instagram, где выкладывает все события из своей жизни в США. В настоящее время бывшая солистка группы «Демо» беременна в четвертый раз и планирует узаконить свои отношения с американцем Дэном. Звезда собирается сделать большое шоу из торжества, запустив онлайн-трансляцию, чтобы фанаты со всего мира могли в реальном времени следить за ходом праздника. Стиль, в котором будет проходить мероприятие, называется богемный шик.Но нужно отметить, что наблюдать за одним из главных дней в жизни своего кумира удовольствие не бесплатное. Гости должны будут сделать подарок паре на сумму от 500 до 15 тыс. рублей. Конкретная цифра остается на усмотрение желающих присоединиться. Негодующие подписчики посчитали наглостью стремление Зверевой заработать на поклонниках, другие же не увидели в таком решении ничего критического.