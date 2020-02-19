АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Саша Зверева приглашает на свадьбу всех желающих

Саша Зверева, проживающая на данный момент в Калифорнии, устроила свою личную жизнь там и сейчас состоит в отношениях с парнем по имени Дэн. Пара сыграет свадьбу, на которую приглашен любой желающий, 20 февраля.
Саша Зверева приглашает на свадьбу всех желающих

Саша Зверева активно контактирует со своими поклонниками с помощью аккаунта в Instagram, где выкладывает все события из своей жизни в США. В настоящее время бывшая солистка группы «Демо» беременна в четвертый раз и планирует узаконить свои отношения с американцем Дэном. Звезда собирается сделать большое шоу из торжества, запустив онлайн-трансляцию, чтобы фанаты со всего мира могли в реальном времени следить за ходом праздника. Стиль, в котором будет проходить мероприятие, называется богемный шик.

Но нужно отметить, что наблюдать за одним из главных дней в жизни своего кумира удовольствие не бесплатное. Гости должны будут сделать подарок паре на сумму от 500 до 15 тыс. рублей. Конкретная цифра остается на усмотрение желающих присоединиться. Негодующие подписчики посчитали наглостью стремление Зверевой заработать на поклонниках, другие же не увидели в таком решении ничего критического.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 19:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Умерла актриса из сериалов "Беверли Хиллз 90210" и "Ангелы Чарли 2: Только вперед" Джанет…
Ростех создал устройство для онлайн отслеживания наполнения мусорных…
«Супермен» из сериала «Секс в большом городе» Крис Нот стал отцом во второй…
В мобильном приложении соцсети "ВКонтакте" изменили дизайн…
Оксана Самойлова в деталях рассказала, как прошли роды в…
Эксперты рассказали об эфирных маслах, усиливающих…
Участниками European Film Market в Берлине станут 17 столичных…
Саша Зверева приглашает на свадьбу всех…
VR-квесты от компании Ubisoft начали работать в…
Регина Тодоренко похвасталась «шоколадным» загаром на пляже…
Будущие флагманы Huawei P40 и P40 Pro оснастят поддержкой…
Витас предупредил фанатов об опасности…
Эксперты рассказали, как снизить выплаты по ипотеке на сотни тысяч…
Кристина Орбакайте покаталась на снегоходах с мужем и…
Крупные авиакомпании нашли способ обеспечить в самолете бесперебойный…
Светлана Лобода рассказала о своем…
Два российских ракетоносца Ту-22М3 выполнили полет над акваторией Черного…
Ученые: Развитие импотенции связано с группой крови…
Звезда «Спасателей Малибу» Ясмин Блиит впервые за 17 лет замечена в…
Медик назвал пять продуктов для здоровых…
Футболист Павел Погребняк не оценил новую стрижку…
Новую модель BMW M4 с 500-сильным мотором выпустят в 2020…
Владимир Путин и телеведущая Ксения Собчак пожали руки друг…
Доходы бюджета России вырастут на 405,8 млрд…
Анита Цой в новом имидже выступила на концерте «Муз-ТВ» в Государственном Кремлевском…
Социологи сообщили, что самые успешные личности рождаются в…
Новый Lexus RX оснастили пакетом доработок в японском…
Дмитрий Иванов начал понимать Цекало после развода с Лолитой…
Просмотреть все новости