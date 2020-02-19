Регина Тодоренко похвасталась «шоколадным» загаром на пляже Мальдив
Телеведущая Регина Тодоренко проводит отпуск на Мальдивах, откуда делится с поклонниками «пляжными» снимками. На одном из фото артистка продемонстрировала красивый ровный загар, приняв соблазнительную позу на песке около воды.
Регина Тодоренко отправилась за границу вместе с полуторагодовалым сыном Михаилом. Супруга певца Влада Топалова приобрела на отдыхе красивый бронзовый загар, что не ускользнуло от глаз её многочисленных поклонников, расхваливших своего кумира в комментариях. Сама же артистка назвала свой нынешний цвет кожи «шоколадным».
Регина Тодоренко также опубликовала в Instagram фото со своим ребёнком на руках. «Сын, я так люблю в тебе отца», – подписала кадр телеведущая, по всей видимости, уже заскучавшая за своим супругом.
Ранее Регина Тодоренко рассказала фанатам о том, что её с Владом Топапловым свадьба признана самой лучшей за прошлый год.
Регина Тодоренко отправилась за границу вместе с полуторагодовалым сыном Михаилом. Супруга певца Влада Топалова приобрела на отдыхе красивый бронзовый загар, что не ускользнуло от глаз её многочисленных поклонников, расхваливших своего кумира в комментариях. Сама же артистка назвала свой нынешний цвет кожи «шоколадным».
Регина Тодоренко также опубликовала в Instagram фото со своим ребёнком на руках. «Сын, я так люблю в тебе отца», – подписала кадр телеведущая, по всей видимости, уже заскучавшая за своим супругом.
Ранее Регина Тодоренко рассказала фанатам о том, что её с Владом Топапловым свадьба признана самой лучшей за прошлый год.