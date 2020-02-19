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Регина Тодоренко похвасталась «шоколадным» загаром на пляже Мальдив

Телеведущая Регина Тодоренко проводит отпуск на Мальдивах, откуда делится с поклонниками «пляжными» снимками. На одном из фото артистка продемонстрировала красивый ровный загар, приняв соблазнительную позу на песке около воды.
Регина Тодоренко похвасталась «шоколадным» загаром на пляже Мальдив

Регина Тодоренко отправилась за границу вместе с полуторагодовалым сыном Михаилом. Супруга певца Влада Топалова приобрела на отдыхе красивый бронзовый загар, что не ускользнуло от глаз её многочисленных поклонников, расхваливших своего кумира в комментариях. Сама же артистка назвала свой нынешний цвет кожи «шоколадным».

Регина Тодоренко также опубликовала в Instagram фото со своим ребёнком на руках. «Сын, я так люблю в тебе отца», – подписала кадр телеведущая, по всей видимости, уже заскучавшая за своим супругом.

Ранее Регина Тодоренко рассказала фанатам о том, что её с Владом Топапловым свадьба признана самой лучшей за прошлый год.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:17

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