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Витас предупредил фанатов об опасности коронавируса

Витас заявил, что коронавирус представляет реальную опасность. Он выложил ролик с рассказом о болезни для фанатов у себя в Instagram-аккаунте.
Витас предупредил фанатов об опасности коронавируса

В начале этого года Витас гастролировал по городам Китая, дав более 20 сольных выступлений, несмотря на опасность инфицирования новым заболеванием, а главным событием стал гала-концерт, посвященный празднованию китайского Нового года. Он активно делал фото с поклонниками и раздавал автографы. Певец гордится тем, что представляет страну на международной арене. За кулисами Витас всегда находился в защитной маске, которая, по его словам, является одним из главных способов защиты от страшного недуга.

"Коронавирус существует. Будьте осторожны", — предупреждает Витас.

Виталий Грачев, это настоящее имя Витаса, настолько популярен в Китайской Республике, что в 2009 году получил звание народного артиста этого государства, а в Шанхае ему воздвигли памятник. К слову, сегодня артист отмечает день рождения, ему исполнился 41 год.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 19:02

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