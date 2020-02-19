Витас предупредил фанатов об опасности коронавируса

В начале этого года Витас гастролировал по городам Китая, дав более 20 сольных выступлений, несмотря на опасность инфицирования новым заболеванием, а главным событием стал гала-концерт, посвященный празднованию китайского Нового года. Он активно делал фото с поклонниками и раздавал автографы. Певец гордится тем, что представляет страну на международной арене. За кулисами Витас всегда находился в защитной маске, которая, по его словам, является одним из главных способов защиты от страшного недуга."Коронавирус существует. Будьте осторожны", — предупреждает Витас.Виталий Грачев, это настоящее имя Витаса, настолько популярен в Китайской Республике, что в 2009 году получил звание народного артиста этого государства, а в Шанхае ему воздвигли памятник. К слову, сегодня артист отмечает день рождения, ему исполнился 41 год.