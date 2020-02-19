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Эксперты рассказали об эфирных маслах, усиливающих либидо

Зарубежные эксперты рассказали об эфирных маслах, которые усиливают либидо и позволяют получить от секса больше удовлетворения. Однако во время их использования специалисты советуют соблюдать меры предосторожности.

Эфирные масла обладают множеством полезных свойств. Они оказывают влияние на здоровье сердца, улучшают настроение, а также положительно сказываются на сексуальной жизни. Эксперты установили, что применение масла шалфея способно облегчить болезненные менструальные периоды у женщин, а также избавляет от депрессии. Такое масло расслабляет человека и придает готовность к интимным играм. Масло лаванды снижает беспокойство и тревожность, что приводит к лучшему сексу. Масло сандалового дерева улучшает настроение, расслабляет и усиливает либидо. Эксперты рекомендуют для повышения потенции использовать женьшень. Вдыхание масла иланг-иланга усиливает либидо и вызывает ощущение эйфории.

Эксперты рекомендуют перед применением каждого из видов масел проверить его на отсутствие аллергических реакций. Кроме того, в случае сильной концентрации вещества, специалисты советуют его разбавить. Во время нанесения следует избегать области вокруг глаз, ушей, носа и рта.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:41

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