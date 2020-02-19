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Кристина Орбакайте покаталась на снегоходах с мужем и дочерью

Кристина Орбакайте никогда не скрывала, что при появлении свободного времени в плотном гастрольном графике она проводит его с семьей. Певица решила сделать семейный мини-отпуск, который провела в Аспене на горнолыжном курорте, покатавшись с мужем и дочерью на снегоходах.
Кристина Орбакайте покаталась на снегоходах с мужем и дочерью

Во время подготовки к отдыху пара предусмотрительно взяла с собой болоньевые куртки, комбинезоны и солнцезащитные очки для активного времяпровождения. По прилёту они сразу со снаряжением отправились на заснеженный склон. Там супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов прокатил на снегоходе их дочь Клавдию. Артистка выложила кадры в Stories своего Instagram-аккаунта.

«Я чувствую прилив сил и позитивного настроя», — подметила Орбакайте.

Кстати, на одном из горнолыжных курортов отдыхает и Максим Галкин со своими наследниками Гарри и Лизой. Примадонна от поездки отказалась и осталась присматривать за домом. Двойняшки учились кататься на горных лыжах вместе с опытным инструктором. Супруг Аллы Пугачевой отметил, что дети уверенно проявили себя на трассе при подготовке к заезду по склону. Вместе с отцом они получили море положительных эмоций, о чем сами рассказали за столиком одного из кафе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 18:48

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