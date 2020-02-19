Кристина Орбакайте покаталась на снегоходах с мужем и дочерью
Кристина Орбакайте никогда не скрывала, что при появлении свободного времени в плотном гастрольном графике она проводит его с семьей. Певица решила сделать семейный мини-отпуск, который провела в Аспене на горнолыжном курорте, покатавшись с мужем и дочерью на снегоходах.
Во время подготовки к отдыху пара предусмотрительно взяла с собой болоньевые куртки, комбинезоны и солнцезащитные очки для активного времяпровождения. По прилёту они сразу со снаряжением отправились на заснеженный склон. Там супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов прокатил на снегоходе их дочь Клавдию. Артистка выложила кадры в Stories своего Instagram-аккаунта.
«Я чувствую прилив сил и позитивного настроя», — подметила Орбакайте.
Кстати, на одном из горнолыжных курортов отдыхает и Максим Галкин со своими наследниками Гарри и Лизой. Примадонна от поездки отказалась и осталась присматривать за домом. Двойняшки учились кататься на горных лыжах вместе с опытным инструктором. Супруг Аллы Пугачевой отметил, что дети уверенно проявили себя на трассе при подготовке к заезду по склону. Вместе с отцом они получили море положительных эмоций, о чем сами рассказали за столиком одного из кафе.
Во время подготовки к отдыху пара предусмотрительно взяла с собой болоньевые куртки, комбинезоны и солнцезащитные очки для активного времяпровождения. По прилёту они сразу со снаряжением отправились на заснеженный склон. Там супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов прокатил на снегоходе их дочь Клавдию. Артистка выложила кадры в Stories своего Instagram-аккаунта.
«Я чувствую прилив сил и позитивного настроя», — подметила Орбакайте.
Кстати, на одном из горнолыжных курортов отдыхает и Максим Галкин со своими наследниками Гарри и Лизой. Примадонна от поездки отказалась и осталась присматривать за домом. Двойняшки учились кататься на горных лыжах вместе с опытным инструктором. Супруг Аллы Пугачевой отметил, что дети уверенно проявили себя на трассе при подготовке к заезду по склону. Вместе с отцом они получили море положительных эмоций, о чем сами рассказали за столиком одного из кафе.