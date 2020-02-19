Светлана Лобода рассказала о своем возлюбленном

«Я отмечаю День Святого Валентина, так как всю жизнь нахожусь в любви. Это чувство заставляет меня светиться и пылать от счастья. Могу праздновать хоть каждый день», - призналась Лобода.





Лобода считает День влюбленных двояким праздником для жителей России. Одни называют его католическим и не празднуют, другие видят в нем возможность провести романтический вечер или просто еще раз сказать родным о своих чувствах.Артистка рассказала, что давно находится в отношениях. Вероятно, речь может идти о Тилле Линдеманне, от которого, по неподтвержденной информации, звезда родила дочь Тильду. В одном из интервью для шоу Ксении Собчак исполнительница отказалась отвечать на вопросы о немецком музыканте, но ее старшая дочь Ева показала ведущей браслет, полученный в подарок от солиста Rammstein.Лобода впервые влюбилась в 14 лет. Знаменитость сильно страдала, а потом научилась получать от чувств кайф, после которого приходит счастье, передает «Собеседник».