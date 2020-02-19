Эксперты рассказали, как снизить выплаты по ипотеке на сотни тысяч рублей
Жилищный вопрос является вечной проблемой для жителей стран бывшего СССР, которые зачастую обращают внимание на дорогостоящую ипотеку. Эксперты недавно рассказали, как снизить выплаты по залогу на сотни тысяч рублей.
Экономист Евгений Стрельников заявил, что сэкономить на ипотеке в России вполне возможно - для этого нужно всего-лишь понять тонкости заключения договора с финансово-кредитными организациями. В этом плане эффективной станет консультация с финансовыми аналитиками, которые знают, каким образом снизить выплаты на несколько сотен тысяч рублей. Одной из подобных уловок эксперты называют рефинансирование: по сути, предложить другому банку выкупить кредит того или иного человека.
С виду проигрышная стратегия на самом деле работает с отечественными компаниями, ведь каждый банк желает переманить клиента к себе, иногда прибегая к снижению процентов. Подобное можно попробовать сделать и в собственном банке, который выдал кредит. Все же, специалисты финансовых рынков и банковского дела говорят, что сильно надеяться на позитивный результат не стоит, ведь банкиры неохотно соглашаются на уменьшение ставок. Успех рефинасирования, в первую очередь, зависит от размера кредита и разницы в процентах.
Экономист Евгений Стрельников заявил, что сэкономить на ипотеке в России вполне возможно - для этого нужно всего-лишь понять тонкости заключения договора с финансово-кредитными организациями. В этом плане эффективной станет консультация с финансовыми аналитиками, которые знают, каким образом снизить выплаты на несколько сотен тысяч рублей. Одной из подобных уловок эксперты называют рефинансирование: по сути, предложить другому банку выкупить кредит того или иного человека.
С виду проигрышная стратегия на самом деле работает с отечественными компаниями, ведь каждый банк желает переманить клиента к себе, иногда прибегая к снижению процентов. Подобное можно попробовать сделать и в собственном банке, который выдал кредит. Все же, специалисты финансовых рынков и банковского дела говорят, что сильно надеяться на позитивный результат не стоит, ведь банкиры неохотно соглашаются на уменьшение ставок. Успех рефинасирования, в первую очередь, зависит от размера кредита и разницы в процентах.