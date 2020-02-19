Эксперты рассказали, как снизить выплаты по ипотеке на сотни тысяч рублей





Экономист Евгений Стрельников заявил, что сэкономить на ипотеке в России вполне возможно - для этого нужно всего-лишь понять тонкости заключения договора с финансово-кредитными организациями. В этом плане эффективной станет консультация с финансовыми аналитиками, которые знают, каким образом снизить выплаты на несколько сотен тысяч рублей. Одной из подобных уловок эксперты называют рефинансирование: по сути, предложить другому банку выкупить кредит того или иного человека.С виду проигрышная стратегия на самом деле работает с отечественными компаниями, ведь каждый банк желает переманить клиента к себе, иногда прибегая к снижению процентов. Подобное можно попробовать сделать и в собственном банке, который выдал кредит. Все же, специалисты финансовых рынков и банковского дела говорят, что сильно надеяться на позитивный результат не стоит, ведь банкиры неохотно соглашаются на уменьшение ставок. Успех рефинасирования, в первую очередь, зависит от размера кредита и разницы в процентах.