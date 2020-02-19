Звезда «Спасателей Малибу» Ясмин Блиит впервые за 17 лет замечена в Лос-Анджелесе
Звезда «Спасателей Малибу» Ясмин Блиит впервые за 17 лет замечена в Лос-Анджелесе. После объявления о прекращении актерской карьеры знаменитость стала отшельницей.
Блиит снималась в «Спасателях Малибу» в течении пяти сезонов. По неизвестной причине актриса отказалась от жизни в Голливуде и перестала выходить в свет. Ходили слухи, что знаменитость злоупотребляла запрещенными препаратами. На днях фотографам удалось запечатлеть ее во время прогулки. Располневшая 51-летнияя экс-актриса выбрала для выхода в свет длинное платье и мешковатую толстовку. При виде папарацци Блиит улыбнулась, но не попыталась завязать беседу.
Ранее Памела Андерсон раскрыла пикантную информацию о своем красном купальнике из сериала про спасателей. Оказалось, актрисе достался маленький плавательный костюм, а когда он растянулся на ее теле, выгодно подчеркнул все достоинства точеной фигуры.
Блиит снималась в «Спасателях Малибу» в течении пяти сезонов. По неизвестной причине актриса отказалась от жизни в Голливуде и перестала выходить в свет. Ходили слухи, что знаменитость злоупотребляла запрещенными препаратами. На днях фотографам удалось запечатлеть ее во время прогулки. Располневшая 51-летнияя экс-актриса выбрала для выхода в свет длинное платье и мешковатую толстовку. При виде папарацци Блиит улыбнулась, но не попыталась завязать беседу.
Ранее Памела Андерсон раскрыла пикантную информацию о своем красном купальнике из сериала про спасателей. Оказалось, актрисе достался маленький плавательный костюм, а когда он растянулся на ее теле, выгодно подчеркнул все достоинства точеной фигуры.