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Ростех создал устройство для онлайн отслеживания наполнения мусорных баков

Холдинг «Росэлектроника» Ростеха создал устройство, которое дает возможность в режиме онлайн отслеживать уровень наполнения мусорных баков и сообщать о нем коммунальным службам. По мнению представителей компании, разработка позволит на 50% уменьшить эксплуатационные расходы коммунальных служб.

Разработчики сообщают, что устройство значительно оптимизирует вывоз мусора. Устанавливаясь в баки и отслеживая уровень их наполнения, оно будет передавать информацию коммунальщикам с помощью специально разработанной информационной системы. Прибор характеризуется абсолютной автономностью и имеет пятилетний срок эксплуатации. С помощью новой системы коммунальные службы смогут увидеть местонахождение каждого подключенного к сети контейнера на онлайн-карте, а также уровень его наполненности. Кроме того, прибор зафиксирует повышение температуры в контейнере в случае пожара.

Компания-производитель сообщает, что сможет выпускать до 15 тысяч таких устройств каждый месяц по цене, которая будет на 40% ниже, чем иностранные аналоги. Для потребителей разработали специальное мобильное приложение.

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Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:10

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