Ростех создал устройство для онлайн отслеживания наполнения мусорных баков





Разработчики сообщают, что устройство значительно оптимизирует вывоз мусора. Устанавливаясь в баки и отслеживая уровень их наполнения, оно будет передавать информацию коммунальщикам с помощью специально разработанной информационной системы. Прибор характеризуется абсолютной автономностью и имеет пятилетний срок эксплуатации. С помощью новой системы коммунальные службы смогут увидеть местонахождение каждого подключенного к сети контейнера на онлайн-карте, а также уровень его наполненности. Кроме того, прибор зафиксирует повышение температуры в контейнере в случае пожара.Компания-производитель сообщает, что сможет выпускать до 15 тысяч таких устройств каждый месяц по цене, которая будет на 40% ниже, чем иностранные аналоги. Для потребителей разработали специальное мобильное приложение.