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В мобильном приложении соцсети "ВКонтакте" изменили дизайн интерфейса

Разработчики мобильного приложения соцсети "ВКонтакте" решили внести несколько изменений в интерфейс. В частности, был переработан дизайн и навигация веб-платформы, которая должна стать более удобной в использовании.

Новое обновление соцсети "ВКонтакте" позволило разделить интерфейс на несколько вкладок, которые позволят пользователям более удобно получать доступ к необходимому контенту. К примеру, в первой вкладке осталась совмещенная лента новостей и рекомендации, во второй — небольшие приложения, VK Pay, группы и стриминговые сервисы, а в последующих - разнообразные диалоговые окна, строка поиска друзей и собственный профиль юзера.

Как объяснили разработчики, подобные перемены позволили избавиться от громоздких разделителей и "синих шапок", при этом усилив видимость шрифта и иконок. А вот пять новых вкладок внизу экрана содержат знакомые ранее разделы: "Новости", "Обзор", "Сообщения", "Друзья", "Профиль". Стоит отметить, что хотя версия появилась у большинства пользователей, некоторые владельцы аккаунтов сообщают о сбоях и потере функционала. Бета-тестирование этих нововведений началось в октябре 2019 года, которые можно отключить, отсканировав специальные QR-коды, дислоцированные в Санкт-Петербурге и Москве.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:56

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