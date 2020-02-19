В мобильном приложении соцсети "ВКонтакте" изменили дизайн интерфейса





Новое обновление соцсети "ВКонтакте" позволило разделить интерфейс на несколько вкладок, которые позволят пользователям более удобно получать доступ к необходимому контенту. К примеру, в первой вкладке осталась совмещенная лента новостей и рекомендации, во второй — небольшие приложения, VK Pay, группы и стриминговые сервисы, а в последующих - разнообразные диалоговые окна, строка поиска друзей и собственный профиль юзера.Как объяснили разработчики, подобные перемены позволили избавиться от громоздких разделителей и "синих шапок", при этом усилив видимость шрифта и иконок. А вот пять новых вкладок внизу экрана содержат знакомые ранее разделы: "Новости", "Обзор", "Сообщения", "Друзья", "Профиль". Стоит отметить, что хотя версия появилась у большинства пользователей, некоторые владельцы аккаунтов сообщают о сбоях и потере функционала. Бета-тестирование этих нововведений началось в октябре 2019 года, которые можно отключить, отсканировав специальные QR-коды, дислоцированные в Санкт-Петербурге и Москве.