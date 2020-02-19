Доходы бюджета России вырастут на 405,8 млрд рублей





Депутаты скорректировали бюджет с учетом посланий Владимира Путина. Ожидается сокращение прибыли от нефти и газа, но выпадающие доходы компенсируют другие поступления в казну. В случае принятия поправок расходы страны составят 19,6 трлн рублей (+162,7 млрд рублей). По отношению к прошлому года затраты вырастут на 1,5 трлн рублей.При пересмотре главного финансового документа РФ депутаты учитывали прогнозы по экономическому росту. Темпы увеличения ВВП в ближайшие три года составят 1,9%, 3,1%, 3,2% соответственно. Если данные окажутся реалистичными, то достигнуть поставленных президентом задач окажется просто. Что касается инфляции, то она останется в пределах 3%.