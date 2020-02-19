Анита Цой в новом имидже выступила на концерте «Муз-ТВ» в Государственном Кремлевском дворце

Анита Цой на опубликованной фотографии запечатлена в длинном черном платье в пол с пышными рукавами. Одно плечо у артистки открыто, на нем расположена черная бретель. Несмотря на объем наряда и многослойную драпировку ткани, платье удачно подчеркнуло талию артистки. Недавно 49-летняя певица кардинально изменила свой имидж, сделав короткую стрижку. Кроме того, она заметно похудела и пребывает в прекрасной физической форме.Пользователи откликнулись множеством восторженных комментариев. Они отметили, что Анита Цой в новом образе стала моложе выглядеть, а новый наряд и прическа ей очень к лицу. «Супер женщина», «Шикарный образ», - умилялись поклонники. Также не осталась равнодушной к снимку певицы ее коллега по сцене Ирина Нельсон - лидер группы REFLEX, которая написала: «Моя крутая такая… Харизьма».