Будущие флагманы Huawei P40 и P40 Pro оснастят поддержкой 5G-связи
Официальная презентация мощных камерофонов Huawei P40 и P40 Pro состоится через несколько дней, но в Сеть уже утекли некоторые характеристики. В частности, будущие флагманы китайской компании оснастят поддержкой 5G-связи.
Huawei P40 и P40 Pro представят на глобальном рынке 23 февраля, тогда и раскроются главные преимущества новой линейки перед предыдущими поколениями. Хотя на данный момент о спецификациях известно немало, поклонники до сих пор теоретизируют о возможной платформе и качестве фото и видеосъемки. Все же, можно с точностью утверждать о наличии поддержки сетей 5G благодаря недавней сертификации серии в базе данных TENAA.
Подобные новости свидетельствуют о возможном выходе смартфонов с процессором SoC Kirin 990, который может быть совмещен с модемом Balong 5000 5G. По неподтвержденной пока информации, комплектация будет включать в себя OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, двухмодульный передний объектив, ОС Android 10 и магазин приложений Huawei Mobile Services, который намеревается заменить традиционные сервисы от Google, теперь недоступные для продукции из Китая.
Huawei P40 и P40 Pro представят на глобальном рынке 23 февраля, тогда и раскроются главные преимущества новой линейки перед предыдущими поколениями. Хотя на данный момент о спецификациях известно немало, поклонники до сих пор теоретизируют о возможной платформе и качестве фото и видеосъемки. Все же, можно с точностью утверждать о наличии поддержки сетей 5G благодаря недавней сертификации серии в базе данных TENAA.
Подобные новости свидетельствуют о возможном выходе смартфонов с процессором SoC Kirin 990, который может быть совмещен с модемом Balong 5000 5G. По неподтвержденной пока информации, комплектация будет включать в себя OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, двухмодульный передний объектив, ОС Android 10 и магазин приложений Huawei Mobile Services, который намеревается заменить традиционные сервисы от Google, теперь недоступные для продукции из Китая.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:10