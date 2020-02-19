Крупные авиакомпании нашли способ обеспечить в самолете бесперебойный Wi-Fi
Крупные авиакомпании объединились и нашли способ обеспечить в самолете бесперебойный и недорогой Wi-Fi. О создании нового стандарта связи в полете рассказали в компании Seamless Air Alliance.
Долгое время пассажиры не могли пользоваться беспроводным интернетом в самолете. Для проведения Wi-Fi на борт требовались большие затраты, связанные с установкой аппаратуры, расходами на провайдера и техническое обслуживание оборудования.
Новый стандарт позволяет быстро интегрировать в работу любое ПО и подсистемы, включенные в специальный список. Сейчас данным вопросом занимаются провайдеры, но скоро менять любые элементы смогут разные поставщики. В результате появится конкуренция, которая поможет сэкономить авиакомпаниям миллиарды долларов.
Долгое время пассажиры не могли пользоваться беспроводным интернетом в самолете. Для проведения Wi-Fi на борт требовались большие затраты, связанные с установкой аппаратуры, расходами на провайдера и техническое обслуживание оборудования.
«Многие компании не хотели портить свой имидж плохим интернетом. Из-за низкого сигнала пассажиры по прилету к месту назначения начинают жаловаться и винят перевозчика, а не провайдера. Стандарт связи Seamless Release 1.0 решит все проблемы разом и при этом не нанесет урон бюджету авиакомпаний», - рассказал Джек Мандала, директор Seamless Air Alliance.
Новый стандарт позволяет быстро интегрировать в работу любое ПО и подсистемы, включенные в специальный список. Сейчас данным вопросом занимаются провайдеры, но скоро менять любые элементы смогут разные поставщики. В результате появится конкуренция, которая поможет сэкономить авиакомпаниям миллиарды долларов.
Технологии
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 18:41