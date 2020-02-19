В новом 2020 году многие выдающиеся теле- и медиадеятели решились на кардинальные изменения собственного имиджа и стиля. Дизайнер и предприниматель Мария Погребняк тоже захотела перемен в образе. Как известно, внешность супруги знаменитого футболиста и матери троих детей часто обсуждается и критикуется в Сети. Некоторые пользователи многократно обвиняли бизнес-леди в приеме запрещенных препаратов для похудения, однако блогер не обращает внимания не необоснованные претензии.В своей недавней записи Мария Погребняк поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей новый образ. Пользователи Сети разделились во мнениях, которые писали в комментариях под постом. Однако особой популярности был удостоен лаконичный ответ мужа блогера, который написал: «Нет».Хотя, по всей видимости, футболист Павел Погребняк не оценил новую стрижку жены, это никак не мешает их счастливой семейной жизни, моментами которой Мария Погребняк активно делится в Сети.