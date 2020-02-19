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Футболист Павел Погребняк не оценил новую стрижку жены

Российская бизнес-леди Мария Погребняк опубликовала в личном блоге Instagram фото после обновления имиджа. Супруга футболиста Павла Погребняка обрезала челку и поинтересовалась мнением пользователей Сети на счет образа, на что получила отрицательный ответ своего мужа в комментариях.

В новом 2020 году многие выдающиеся теле- и медиадеятели решились на кардинальные изменения собственного имиджа и стиля. Дизайнер и предприниматель Мария Погребняк тоже захотела перемен в образе. Как известно, внешность супруги знаменитого футболиста и матери троих детей часто обсуждается и критикуется в Сети. Некоторые пользователи многократно обвиняли бизнес-леди в приеме запрещенных препаратов для похудения, однако блогер не обращает внимания не необоснованные претензии.

В своей недавней записи Мария Погребняк поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей новый образ. Пользователи Сети разделились во мнениях, которые писали в комментариях под постом. Однако особой популярности был удостоен лаконичный ответ мужа блогера, который написал: «Нет».
Футболист Павел Погребняк не оценил новую стрижку жены

Хотя, по всей видимости, футболист Павел Погребняк не оценил новую стрижку жены, это никак не мешает их счастливой семейной жизни, моментами которой Мария Погребняк активно делится в Сети.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:05

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