Два российских ракетоносца Ту-22М3 выполнили полет над акваторией Черного моря





Два бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря в соответствии с плановым расписанием. Самолеты находились в воздухе более 5 часов и смогли преодолеть около 4,5 тысяч км. Стоит отметить, что компанию ракетоносцам составили истребители из Южного военного округа. В Минобороны позднее проинформировали, что подобные маршруты являются регулярным занятием летчиков дальней авиации, рейсы которых пересекают территорию Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.Основными боевыми задачами Ту-22М3, в первую очередь, эксперты называют уничтожение наземных и водных объектов противника на расстоянии 2,2 тысяч км от собственного аэродрома. Бомбардировщики показали себя чрезвычайно эффективными во время вооруженных действий в Сирии. Известно, что крыло изменяемой стреловидности позволяет боевому ЛА развивать внушительную скорость, сохраняя при этом хорошие взлетно-посадочные показатели.