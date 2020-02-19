Два российских ракетоносца Ту-22М3 выполнили полет над акваторией Черного моря
Представители Минобороны РФ сообщают о плановом полете российских ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем. Два бомбардировщика в сопровождении истребителей Южного военного округа выполнили маршрут над нейтральной акваторией.
Два бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря в соответствии с плановым расписанием. Самолеты находились в воздухе более 5 часов и смогли преодолеть около 4,5 тысяч км. Стоит отметить, что компанию ракетоносцам составили истребители из Южного военного округа. В Минобороны позднее проинформировали, что подобные маршруты являются регулярным занятием летчиков дальней авиации, рейсы которых пересекают территорию Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Основными боевыми задачами Ту-22М3, в первую очередь, эксперты называют уничтожение наземных и водных объектов противника на расстоянии 2,2 тысяч км от собственного аэродрома. Бомбардировщики показали себя чрезвычайно эффективными во время вооруженных действий в Сирии. Известно, что крыло изменяемой стреловидности позволяет боевому ЛА развивать внушительную скорость, сохраняя при этом хорошие взлетно-посадочные показатели.
Два бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря в соответствии с плановым расписанием. Самолеты находились в воздухе более 5 часов и смогли преодолеть около 4,5 тысяч км. Стоит отметить, что компанию ракетоносцам составили истребители из Южного военного округа. В Минобороны позднее проинформировали, что подобные маршруты являются регулярным занятием летчиков дальней авиации, рейсы которых пересекают территорию Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Основными боевыми задачами Ту-22М3, в первую очередь, эксперты называют уничтожение наземных и водных объектов противника на расстоянии 2,2 тысяч км от собственного аэродрома. Бомбардировщики показали себя чрезвычайно эффективными во время вооруженных действий в Сирии. Известно, что крыло изменяемой стреловидности позволяет боевому ЛА развивать внушительную скорость, сохраняя при этом хорошие взлетно-посадочные показатели.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:27