Стало известно, сколько зарабатывают бывшие участники проекта «Дом-2»





Так, Юнна Волкова признается, что в ее жизни практически ничего не изменилось после того, как она покинула проект.По словам девушки, ее доход в среднем составляет 120 тысяч рублей. Юнна работает в барбершопе, а также в качестве подработки консультирует людей в шоуруме.Татьяна Графова, осознав, что нестабильный доход ее мало устраивает, пошла работать в банк. Сейчас ее средний доход стартует от 50 тысяч рублей. По ее словам, она все время стремится к большему и намерена подняться вверх по карьерной лестнице.Жанна Алыбаева и вовсе торгует духами, а также косметикой. В среднем она зарабатывает от 50 тысяч рублей.Виктор Шароваров устроился работать хостес в стриптиз-клубе. Его зарплата около 70 тысяч рублей. По словам молодого человека, на данный момент его все устраивает, а в особенности финансовая сторона вопроса.Александр Задойнов занимается бизнесом. Его доход начинает стартовать от 100 тысяч рублей. На данный момент Александр также консультирует по поводу приобретения жилья в Сочи.