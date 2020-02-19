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Анастасия Шубская поздравила сына Александра Овечкина с «юбилеем»

Анастасия Шубская поздравила сына Александра Овечкина с маленьким «юбилеем». Сергею исполнилось 18 месяцев. Трогательный пост дочь покойной Веры Глаголевой разместила в микроблоге Instagram.
Анастасия Шубская поздравила сына Александра Овечкина с «юбилеем»

На представленном снимке сын спортсмена запечатлен на пляже в синей шапке и кофте с длинными рукавами. Ребенок смотрит в сторону камеры хитрым и немного «улыбающимся» взглядом. В комментарии к посту фанаты Шубской написали, что Сергей растет «двойником» Овечкина. Некоторые шутили, что модель не участвовала в процессе зачатия, а исполнила роль «ксерокса».

В Stories Шубская показала короткое видео, записанное в аэропорту. На нем сын с матерью встречают главу семейства. Ребенок забрался к отцу на руки и прижался к родному человеку, демонстрируя ему свою чистую любовь.

Ранее Шубская рассказала, что вместе с сыном побывала на матче мужа. Сергей заинтересовался хоккеем и стал самым ярым болельщиком Овечкина.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 17:05

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