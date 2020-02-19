Анастасия Шубская поздравила сына Александра Овечкина с «юбилеем»
Анастасия Шубская поздравила сына Александра Овечкина с маленьким «юбилеем». Сергею исполнилось 18 месяцев. Трогательный пост дочь покойной Веры Глаголевой разместила в микроблоге Instagram.
На представленном снимке сын спортсмена запечатлен на пляже в синей шапке и кофте с длинными рукавами. Ребенок смотрит в сторону камеры хитрым и немного «улыбающимся» взглядом. В комментарии к посту фанаты Шубской написали, что Сергей растет «двойником» Овечкина. Некоторые шутили, что модель не участвовала в процессе зачатия, а исполнила роль «ксерокса».
В Stories Шубская показала короткое видео, записанное в аэропорту. На нем сын с матерью встречают главу семейства. Ребенок забрался к отцу на руки и прижался к родному человеку, демонстрируя ему свою чистую любовь.
Ранее Шубская рассказала, что вместе с сыном побывала на матче мужа. Сергей заинтересовался хоккеем и стал самым ярым болельщиком Овечкина.
На представленном снимке сын спортсмена запечатлен на пляже в синей шапке и кофте с длинными рукавами. Ребенок смотрит в сторону камеры хитрым и немного «улыбающимся» взглядом. В комментарии к посту фанаты Шубской написали, что Сергей растет «двойником» Овечкина. Некоторые шутили, что модель не участвовала в процессе зачатия, а исполнила роль «ксерокса».
В Stories Шубская показала короткое видео, записанное в аэропорту. На нем сын с матерью встречают главу семейства. Ребенок забрался к отцу на руки и прижался к родному человеку, демонстрируя ему свою чистую любовь.
Ранее Шубская рассказала, что вместе с сыном побывала на матче мужа. Сергей заинтересовался хоккеем и стал самым ярым болельщиком Овечкина.