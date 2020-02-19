Ученые: Развитие импотенции связано с группой крови мужчины





Ученые сообщили, что мужчины со второй, третьей и четвертой группами крови в 4 раза чаще страдают от полового бессилия и других проблем с потенцией, нежели обладатели первой. По данным статистики, 44% жителей планеты имеют первую группу крови, а 56% населения разделяют между собой три остальных группы. Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 350 мужчин возрастом до 60 лет, имеющие разные виды половой дисфункции. После проведения исследования эксперты пришли к выводу, что у обладателей второй, третьей и четвертой групп крови чаще появляется импотенция. Она возникает независимо от образа жизни, веса, наследственности, существующих заболеваний и вредных привычек.Ученые отметили, что если у мужчины со второй, третьей или четвертой группой крови до достижения 40 лет наблюдается половая дисфункция, то, скорее всего, восстановить мужскую силу им не смогут помочь ни медицинские препараты, ни народные средства.