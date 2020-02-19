АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Ученые: Развитие импотенции связано с группой крови мужчины

Турецкие ученые-врачи установили связь развития импотенции с группой крови мужчины. По данным исследований, обладатели первой группы крови реже сталкиваются с половым бессилием.

Ученые сообщили, что мужчины со второй, третьей и четвертой группами крови в 4 раза чаще страдают от полового бессилия и других проблем с потенцией, нежели обладатели первой. По данным статистики, 44% жителей планеты имеют первую группу крови, а 56% населения разделяют между собой три остальных группы. Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 350 мужчин возрастом до 60 лет, имеющие разные виды половой дисфункции. После проведения исследования эксперты пришли к выводу, что у обладателей второй, третьей и четвертой групп крови чаще появляется импотенция. Она возникает независимо от образа жизни, веса, наследственности, существующих заболеваний и вредных привычек.

Ученые отметили, что если у мужчины со второй, третьей или четвертой группой крови до достижения 40 лет наблюдается половая дисфункция, то, скорее всего, восстановить мужскую силу им не смогут помочь ни медицинские препараты, ни народные средства.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода рассказала о своем…
Два российских ракетоносца Ту-22М3 выполнили полет над акваторией Черного…
Ученые: Развитие импотенции связано с группой крови…
Звезда «Спасателей Малибу» Ясмин Блиит впервые за 17 лет замечена в…
Медик назвал пять продуктов для здоровых…
Футболист Павел Погребняк не оценил новую стрижку…
Новую модель BMW M4 с 500-сильным мотором выпустят в 2020…
Владимир Путин и телеведущая Ксения Собчак пожали руки друг…
Доходы бюджета России вырастут на 405,8 млрд…
Анита Цой в новом имидже выступила на концерте «Муз-ТВ» в Государственном Кремлевском…
Социологи сообщили, что самые успешные личности рождаются в…
Новый Lexus RX оснастили пакетом доработок в японском…
Дмитрий Иванов начал понимать Цекало после развода с Лолитой…
ВМС США установят для военных целей самый мощный…
Стало известно, сколько зарабатывают бывшие участники проекта…
Эксперты оценили готовность России к вспышке…
Анастасия Шубская поздравила сына Александра Овечкина с…
Mazda отзывает 776 автомобилей с рынка…
Елена Бестави раскритиковала Марину Зудину за выбор розового платья со змеиным…
Организаторы знаменитого ралии "Шелковый путь" могут изменить маршрут из-за вспышки…
Юрий Антонов «сильно обиделся» на Ирину Безладнову за отказ дописать песню «Нет тебя…
Стримеры в России стали зарабатывать…
Дочь Анастасии Заворотнюк тратит собранные на лечение актрисы деньги в…
Путин о прожиточном минимуме: «Очень трудно прожить на 10,8 тыс.…
Яна Рудковская в очередной раз опровергла ложную информацию о своем…
На озере Мичиган появились действующие «ледяные…
Олег Газманов о Юрии Антонове в день его 75-летия: "Ты для меня всегда был образцом честного отношения к…
Медики назвали способы снизить риск развития рака…
Просмотреть все новости