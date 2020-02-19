Дмитрий Иванов начал понимать Цекало после развода с Лолитой Милявской

«10 лет брака стали для меня адом. Я понимаю, почему Цекало после развода с Лолитой отказывался от интервью – он хотел быстрее забыть о жизни с певицей и обо всем, что их связывало», - заявил Иванов.

Тренер по сквошу выразил благодарность Анфисе Чеховой и Лере Кудрявцевой. Знаменитости дружат с Милявской, но, несмотря на это, проявили лояльность и оказали ему поддержку.Ранее спортсмен рассказал о наркозависимости бывшей жены и обвинил адвоката Сергея Жорина в желании пропиариться за счет исполнительницы.