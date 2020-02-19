Стримеры в России стали зарабатывать больше





За небольшой период удалось привлечь порядка нескольких сотен миллионов рублей, такую цифру озвучила директор по коммуникациям сервиса Елена Райская. Платформы привлекают более возрастную аудиторию, да и любители стримов взрослеют, находят работу и могут позволить больший донат для понравившегося стримера. Платежеспособная аудитория проводит не менее двух часов за просмотром каналов, а 25% делают это после работы. Стримеры создают универсальные каналы коммуникации с широкой аудиторией, что уже оценили рекламодатели, которые продвигают товары, услуги и новые игры.На рынке инфлюенс-маркетинга России планировался рост в 5–10%, но по итогам 2019 года рынок достиг уже 10 млрд руб. В действительности, по данным исследования Qiwi, объем донатов составил 21,6 млрд рублей.