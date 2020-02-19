Стримеры в России стали зарабатывать больше
В феврале 2020 года рынок стриминга в России вырос на 20%, это рекордные показатели, но далеко не предельные, считают аналитики одного из крупнейших сервисов обработки донатов – KingDonate.
За небольшой период удалось привлечь порядка нескольких сотен миллионов рублей, такую цифру озвучила директор по коммуникациям сервиса Елена Райская. Платформы привлекают более возрастную аудиторию, да и любители стримов взрослеют, находят работу и могут позволить больший донат для понравившегося стримера. Платежеспособная аудитория проводит не менее двух часов за просмотром каналов, а 25% делают это после работы. Стримеры создают универсальные каналы коммуникации с широкой аудиторией, что уже оценили рекламодатели, которые продвигают товары, услуги и новые игры.
На рынке инфлюенс-маркетинга России планировался рост в 5–10%, но по итогам 2019 года рынок достиг уже 10 млрд руб. В действительности, по данным исследования Qiwi, объем донатов составил 21,6 млрд рублей.
За небольшой период удалось привлечь порядка нескольких сотен миллионов рублей, такую цифру озвучила директор по коммуникациям сервиса Елена Райская. Платформы привлекают более возрастную аудиторию, да и любители стримов взрослеют, находят работу и могут позволить больший донат для понравившегося стримера. Платежеспособная аудитория проводит не менее двух часов за просмотром каналов, а 25% делают это после работы. Стримеры создают универсальные каналы коммуникации с широкой аудиторией, что уже оценили рекламодатели, которые продвигают товары, услуги и новые игры.
На рынке инфлюенс-маркетинга России планировался рост в 5–10%, но по итогам 2019 года рынок достиг уже 10 млрд руб. В действительности, по данным исследования Qiwi, объем донатов составил 21,6 млрд рублей.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:40