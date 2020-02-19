Путин о прожиточном минимуме: «Очень трудно прожить на 10,8 тыс. рублей»
Владимир Путин высказался о прожиточном минимуме после церемонии возложения цветов к могиле Анатолия Собчака. Экс-мэр похоронен в Санкт-Петербурге.
Одна из женщин поинтересовалась, как выжить на 10,8 тыс. рублей. Президент не стал долго размышлять и ответил, что «очень трудно». Гражданка предположила, что заработная плата Путина намного выше прожиточного минимума, но он отметил, что есть в России и более солидные оклады.
Согласно декларации о доходах за 2018 год, президент заработал 18,73 млн рублей. За год его доход сократился на 10 млн рублей.
Одна из женщин поинтересовалась, как выжить на 10,8 тыс. рублей. Президент не стал долго размышлять и ответил, что «очень трудно». Гражданка предположила, что заработная плата Путина намного выше прожиточного минимума, но он отметил, что есть в России и более солидные оклады.
«Я понимаю, что на установленный ПМ трудно выжить. Сейчас мы запустили масштабную программу поддержки семей с детьми, предусматривающую различные виды господдержки. В России много проблем и не надо говорить, что власти их не решают. Мы целенаправленно прорабатываем каждый вопрос, но на все нужно время. Когда разберемся с поддержкой материнства и детства, займемся пенсиями», - рассказал Путин.
Согласно декларации о доходах за 2018 год, президент заработал 18,73 млн рублей. За год его доход сократился на 10 млн рублей.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 16:30