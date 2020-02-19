Путин о прожиточном минимуме: «Очень трудно прожить на 10,8 тыс. рублей»

«Я понимаю, что на установленный ПМ трудно выжить. Сейчас мы запустили масштабную программу поддержки семей с детьми, предусматривающую различные виды господдержки. В России много проблем и не надо говорить, что власти их не решают. Мы целенаправленно прорабатываем каждый вопрос, но на все нужно время. Когда разберемся с поддержкой материнства и детства, займемся пенсиями», - рассказал Путин.





Одна из женщин поинтересовалась, как выжить на 10,8 тыс. рублей. Президент не стал долго размышлять и ответил, что «очень трудно». Гражданка предположила, что заработная плата Путина намного выше прожиточного минимума, но он отметил, что есть в России и более солидные оклады.Согласно декларации о доходах за 2018 год, президент заработал 18,73 млн рублей. За год его доход сократился на 10 млн рублей.