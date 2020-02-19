Медик назвал пять продуктов для здоровых сосудов





В организме человека существует два вида холестерина: «плохой» и «хороший». Употребление авокадо приводит к снижению в крови первого при одновременном повышении второго. Данный эффект минимизирует появление бляшек на стенках сосудов. Также плод обогащен витамином Е, за счет которого холестерин всасывается меньше, что понижает кровяное давление. Оптимальная дозировка продукта – один авокадо в день.Рыба защищает капилляры от отложений, препятствующих процессу нормального кровотока. Предпочтение следует отдать жирным сортам, например, лососю. В профилактике атеросклероза и улучшении общего самочувствия поможет чеснок. Его едят как в сыром виде, так добавляют в первые и вторые блюда.Антиоксиданты, входящие в состав граната в большом количестве, повышают производство окиси азота, которая улучшает кровообращение и борется с накоплением тромбоцитов. Миндаль, как и авокадо, снижает уровень «плохого» холестерина за счет присутствия в составе магния и здоровых жиров. Американская ассоциация кардиологов рекомендует съедать 3-5 порций орехов в неделю.