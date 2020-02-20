В Сети рассказали о самых ожидаемых новинках Женевского автосалона





Мероприятие, официально именуемое как Женевская международная автовыставка, состоится в этом году на нейтральной площадке в Palexpo Are неподалеку от городского аэропорта. Здесь представят свои новинки многие автопроизводители мира, среди которых стоит выделить Aston Martin. Британский бренд готовит для своих фанатов эксклюзивную модель Vantage Roadster, представляющую собой двухместный кабриолет. А вот Audi удивит посетителей спортивным автомобилем A3 Sportback наравне с BAC - концепт-каром от Mono. В общем и целом, на автосалоне следует ожидать доминирование электрических моделей и "паркетных" внедорожников, которые сейчас переживают пик популярности.Среди интересных презентаций эксперты называют Mulliner Bacalar, будущую серию от Bentley, гибридные кроссоверы от BMW, а также Seat Leon, спорткар Ferrari Roma GT и купе Fiat 500e. Более неожиданными гостями на автосалоне станут Honda Civic с моделью с приставкой R и электромобили нового поколения i20 и Prophecy от Hyundai. Сюда же относится следующая генерация KIA Sorento, электрифицированный Lexus LF-30 и рестайлинговый Mercedes-Benz E-Class. Любители внедорожников также не останутся в стороне благодаря премьере AMG GLA 45 с турбонаддувом и Vision AVTR.