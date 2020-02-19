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Елена Бестави раскритиковала Марину Зудину за выбор розового платья со змеиным принтом

Марина Зудина на премьерном показе фильма «Калашников» появилась в розовом платье со змеиным принтом. Эксперт в сфере имиджа и стиля Елена Бестави раскритиковала такой вечерний образ жены покойного Олега Табакова.
Елена Бестави раскритиковала Марину Зудину за выбор розового платья со змеиным принтом

Елена Бестави рассказала, что Марина Зудина допустила модную ошибку, выбрав такой вечерний наряд, поскольку змеиный принт был популярным в прошлом сезоне. По мнению эксперта, нежный розовый цвет смотрится не гармонично с «агрессивным» змеиным рисунком. В другой цветовой тональности мог бы получиться более интересный образ. Кроме того, стилист полагает, что белая сумочка-клатч под кожу змеи, выбранная актрисой в качестве аксессуара, не вписывается в образ, поскольку очень много в нем змеиного рисунка. По мнению специалиста, с платьем лучше всего сочеталась бы серая сумка из кожи с выделкой под питона.

54-летняя Марина Зудина на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видеоролик, на котором запечатлено, как она позирует перед камерами на премьерном показе в своем наряде. В описании под видео она призналась, что полагала, что во время Великой Отечественной войны автомат Калашникова уже был сконструирован, и ей было стыдно, что ошибалась. «Надо знать и любить историю», - подчеркнула актриса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:56

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