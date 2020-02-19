Елена Бестави раскритиковала Марину Зудину за выбор розового платья со змеиным принтом

Елена Бестави рассказала, что Марина Зудина допустила модную ошибку, выбрав такой вечерний наряд, поскольку змеиный принт был популярным в прошлом сезоне. По мнению эксперта, нежный розовый цвет смотрится не гармонично с «агрессивным» змеиным рисунком. В другой цветовой тональности мог бы получиться более интересный образ. Кроме того, стилист полагает, что белая сумочка-клатч под кожу змеи, выбранная актрисой в качестве аксессуара, не вписывается в образ, поскольку очень много в нем змеиного рисунка. По мнению специалиста, с платьем лучше всего сочеталась бы серая сумка из кожи с выделкой под питона.54-летняя Марина Зудина на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видеоролик, на котором запечатлено, как она позирует перед камерами на премьерном показе в своем наряде. В описании под видео она призналась, что полагала, что во время Великой Отечественной войны автомат Калашникова уже был сконструирован, и ей было стыдно, что ошибалась. «Надо знать и любить историю», - подчеркнула актриса.