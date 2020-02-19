Юрий Антонов «сильно обиделся» на Ирину Безладнову за отказ дописать песню «Нет тебя прекрасней»





74-летний певец поп-музыки и основатель направлений российского софт-рока и регги был одним из самых популярных эстрадных личностей в конце 20 века. За всю свою творческую деятельность Юрий Антонов был и сольным артистом, и участником 5 музыкальных коллективов. В период, когда певец играл на клавишах в ансамбле «Поющие гитары», появилась композиция «Нет тебя прекрасней», о чем рассказал в эфире недавнего выпуска программы «Судьба человека».По словам Юрия Антонова, мелодия «пришла сама» во время поездки на гастроли в Молдавию. Автором первых двух куплетов стала Ирина Безладнова, которая на тот момент работала в «Ленконцерте». Однако в студии на канале «Россия-1» певец признался, что у них с концертной коллегой были отношения, немного больше, чем дружеские.Как известно, Ирина Безладнова переехала в США, потому пригласить ее на телевидение было невозможно. С помощью видеосвязи ведущий смог взять интервью у знакомой Юрия Антонова, которая сообщила, что «он был сильно обижен» из-за того, что она «не написала третий куплет». В заключение она извинилась перед певцом и сказала: «Поезд, к сожалению, ушел».