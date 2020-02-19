Дочь Анастасии Заворотнюк тратит собранные на лечение актрисы деньги в Европе
Подписчики считают, что Анна Стрюкова путешествует по Европе, тратя собранные на лечение матери деньги. Дочь Анастасии Заворотнюк показала свою роскошную жизнь в Instagram Stories.
Стрюкова находится в Италии. Бывшая предпринимательница ни в чем себе не отказывает и наслаждается изысканными блюдами, подаваемыми в местных ресторанах, например, равиоли с трюфелями. Не секрет, что редкий гриб стоит баснословных денег.
Дочь Заворотнюк нигде не работает. Раньше она владела модным бизнесом, но он прогорел в самом начале пути. Фолловеры считают, что Стрюкова расходует деньги матери и ее мужа Петра Чернышёва, который, не жалея сил, берется за любые проекты, чтобы заработать на лечение возлюбленной.
Ранее сообщалось, что Чернышёв и Завортнюк стали парой года по версии издания Moda topical. Супруги получили награду от четы Стриженовых, посчитавшей передачу своей статуэтки символом поддержки.
Стрюкова находится в Италии. Бывшая предпринимательница ни в чем себе не отказывает и наслаждается изысканными блюдами, подаваемыми в местных ресторанах, например, равиоли с трюфелями. Не секрет, что редкий гриб стоит баснословных денег.
Дочь Заворотнюк нигде не работает. Раньше она владела модным бизнесом, но он прогорел в самом начале пути. Фолловеры считают, что Стрюкова расходует деньги матери и ее мужа Петра Чернышёва, который, не жалея сил, берется за любые проекты, чтобы заработать на лечение возлюбленной.
Ранее сообщалось, что Чернышёв и Завортнюк стали парой года по версии издания Moda topical. Супруги получили награду от четы Стриженовых, посчитавшей передачу своей статуэтки символом поддержки.