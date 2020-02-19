АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Новую модель BMW M4 с 500-сильным мотором выпустят в 2020 году

Ожидается, что BMW M4 2020 года будет походить на разработанную ранее и представленную во Франкфурте в прошлом году серию Concept 4. Соперник Audi RS5 будет иметь более заметную переднюю решетку и некоторые другие особенности.

По словам сотрудников BMW, новый дизайн решетки, которая впервые будет представлена на новой модели, вдохновлен спорткаром 1930-х годов с 328 л. с. под капотом. Автомобиль получит более широкий кузов и удлиненную колесную базу. Машина будет работать на модифицированном двигателе V6 мощностью 500 л. с. Флагманской моделью для использования этого двигателя будет новый M4 Gran Coupe. Четырехдверное купе впервые оснастят M-вариантом. Ожидается возвращение и двухдверных вариантов купе и кабриолета. 3,0-литровый силовой агрегат с внутренним кодовым названием S58 является разработкой стандартного блока B58, использующийся в существующих 440i и других моделях BMW. Новая трансмиссия со значительными изменениями в базовом двигателе позволят ему разгоняться до 7000 об. в мин. и обеспечат более высокую удельную мощность, чем современный двигатель S55.

Инсайдеры считают, что нужно ожидать также 8АКПП и версию автомобиля с полным приводом, хотя в стандартной модификации крутящий момент будет передаваться на задние колеса. В продаже окажется и более дешевая модель с низким энергопотреблением начального уровня, которую оснастят задним приводом и ручной коробкой передач.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода рассказала о своем…
Два российских ракетоносца Ту-22М3 выполнили полет над акваторией Черного…
Ученые: Развитие импотенции связано с группой крови…
Звезда «Спасателей Малибу» Ясмин Блиит впервые за 17 лет замечена в…
Медик назвал пять продуктов для здоровых…
Футболист Павел Погребняк не оценил новую стрижку…
Новую модель BMW M4 с 500-сильным мотором выпустят в 2020…
Владимир Путин и телеведущая Ксения Собчак пожали руки друг…
Доходы бюджета России вырастут на 405,8 млрд…
Анита Цой в новом имидже выступила на концерте «Муз-ТВ» в Государственном Кремлевском…
Социологи сообщили, что самые успешные личности рождаются в…
Новый Lexus RX оснастили пакетом доработок в японском…
Дмитрий Иванов начал понимать Цекало после развода с Лолитой…
ВМС США установят для военных целей самый мощный…
Стало известно, сколько зарабатывают бывшие участники проекта…
Эксперты оценили готовность России к вспышке…
Анастасия Шубская поздравила сына Александра Овечкина с…
Mazda отзывает 776 автомобилей с рынка…
Елена Бестави раскритиковала Марину Зудину за выбор розового платья со змеиным…
Организаторы знаменитого ралии "Шелковый путь" могут изменить маршрут из-за вспышки…
Юрий Антонов «сильно обиделся» на Ирину Безладнову за отказ дописать песню «Нет тебя…
Стримеры в России стали зарабатывать…
Дочь Анастасии Заворотнюк тратит собранные на лечение актрисы деньги в…
Путин о прожиточном минимуме: «Очень трудно прожить на 10,8 тыс.…
Яна Рудковская в очередной раз опровергла ложную информацию о своем…
На озере Мичиган появились действующие «ледяные…
Олег Газманов о Юрии Антонове в день его 75-летия: "Ты для меня всегда был образцом честного отношения к…
Медики назвали способы снизить риск развития рака…
Просмотреть все новости