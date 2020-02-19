Новую модель BMW M4 с 500-сильным мотором выпустят в 2020 году





По словам сотрудников BMW, новый дизайн решетки, которая впервые будет представлена на новой модели, вдохновлен спорткаром 1930-х годов с 328 л. с. под капотом. Автомобиль получит более широкий кузов и удлиненную колесную базу. Машина будет работать на модифицированном двигателе V6 мощностью 500 л. с. Флагманской моделью для использования этого двигателя будет новый M4 Gran Coupe. Четырехдверное купе впервые оснастят M-вариантом. Ожидается возвращение и двухдверных вариантов купе и кабриолета. 3,0-литровый силовой агрегат с внутренним кодовым названием S58 является разработкой стандартного блока B58, использующийся в существующих 440i и других моделях BMW. Новая трансмиссия со значительными изменениями в базовом двигателе позволят ему разгоняться до 7000 об. в мин. и обеспечат более высокую удельную мощность, чем современный двигатель S55.Инсайдеры считают, что нужно ожидать также 8АКПП и версию автомобиля с полным приводом, хотя в стандартной модификации крутящий момент будет передаваться на задние колеса. В продаже окажется и более дешевая модель с низким энергопотреблением начального уровня, которую оснастят задним приводом и ручной коробкой передач.