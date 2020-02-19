Шойгу и маршал ЛНА Хафтар обсудили урегулирование конфликта в Ливии
Сергей Шойгу провел плановую встречу с 76-летним Халифой Хафтаром. Глава Минобороны и маршал ЛНА обсудили существующие механизмы, способные урегулировать затяжной конфликт в Ливии.
В Минобороны России рассказали, что в ходе переговоров стороны пришли к общему мнению о единственном выходе из кризиса путем политических действий. Конкретные шаги по урегулированию конфликта не названы.
Благодаря правительству РФ и стараниям президента Владимира Путина представители ЛНА смогли начать переговоры с правительством национального согласия, во главе которого стоит Файез Саррадж. Российский президент призвал стороны сложить оружие, после чего в Ливии установился режим прекращения огня. Несмотря на это, ливийские бандиты неоднократно нарушали достигнутые договоренности, передает «Слово и Дело».
В Минобороны России рассказали, что в ходе переговоров стороны пришли к общему мнению о единственном выходе из кризиса путем политических действий. Конкретные шаги по урегулированию конфликта не названы.
Благодаря правительству РФ и стараниям президента Владимира Путина представители ЛНА смогли начать переговоры с правительством национального согласия, во главе которого стоит Файез Саррадж. Российский президент призвал стороны сложить оружие, после чего в Ливии установился режим прекращения огня. Несмотря на это, ливийские бандиты неоднократно нарушали достигнутые договоренности, передает «Слово и Дело».
Политика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 16:04