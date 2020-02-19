Олег Газманов о Юрии Антонове в день его 75-летия: "Ты для меня всегда был образцом честного отношения к музыке"

Олег Газманов опубликовал фотографию, на которой он запечатлен рядом с Юрием Антоновым. В комментарии известный исполнитель написал, что сегодня он поздравляет потрясающе талантливого, легендарного композитора и певца с 75-летием. Музыкант отметил, что на протяжении многих поколений гениальные мелодии именинника завораживают и не оставляют равнодушными миллионы людей. Олег Газманов написал: "Дорогой друг! Знаю и люблю тебя многие годы и с ностальгией вспоминаю бесконечные концертные туры по СССР, когда мы были рядом. Ты для меня всегда был образцом честного отношения к музыке и творчеству".Также певец пожелал Юрию Антонову здоровья и творческого запала. Пользователи интернета отметили, что на снимке запечатлены два самых талантливых человека в отечественном шоу-бизнесе. Многие поздравили именинника и пожелали ему много здоровья.