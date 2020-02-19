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Новый Lexus RX оснастили пакетом доработок в японском тюнинг-ателье

Не успел Lexus RX пережить рестайлинг, как кроссовером вновь занялись эксперты из японского тюнинг-ателье TOM'S. Новую модель оснастили пакетом доработок, который включает в себя пакет аэродинамического обвеса.

Обновленный "паркетный внедорожник" Lexus RX стал предметом пристального внимания не только специализированных СМИ, но и автотюнеров. Специалисты из TOM’S дополнили комплектацию этой роскошной японской модели специальным аэродинамическим обвесом, состоящим из четко выраженных боковых порогов, заднего диффузора и юбки переднего бампера. С этим набором улучшений кроссовер выглядит стильно и "агрессивно" в хорошем смысле.

За отдельные предметы из предлагаемого пакета настроек потенциальному покупателю придется заплатить от 770 долларов США. Полный набор аэродинамического апгрейда стоит намного дороже 3 тысячи долларов. Стоит отметить, что рестайлинг Lexus RX был представлен лишь прошлой весной. Кроссовер премиум-класса, помимо нового дизайна кузова, получил также увеличенную жесткость экстерьера и улучшенную управляемость. На рынке России цены на подобную машину начинаются от 3,3 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:35

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