Жительница Краснодарского края погибла от удара током на железной дороге





45-летняя жительница поселка Знаменского в Краснодарском крае получила ранения, несовместимые с жизнью, во время перехода железнодорожных путей на улице Уральской. По предварительной информации пресс-службы местной полиции, погибшая пыталась сократить путь, для чего перебралась по лестнице наверх вагона-цистерны. Женщина не успела взобраться на транспорт из-за сильнейшего удара током. От полученной травмы покойная скончалась на месте.На данный момент на месте происшествия устанавливаются обстоятельства инцидента и проводятся необходимые оперативно-следственные меры. В Краснодарском ЛУ МВД России предупреждают, что железнодорожные пути являются местом повышенной опасности, поскольку они не оборудованы настилами для пешеходов. В контактных сетях напряжение считается смертельным для человека и доходит до 27,5 тысячи вольт. То же самое касается и неподвижных вагонов, которые безопасны лишь на первый взгляд. К ним запрещается приближаться ближе чем на 5 метров.