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Социологи сообщили, что самые успешные личности рождаются в сентябре

Специалисты общественной науки социологии из Канадского университета в Торонто и исследовательского центра во Флориде, США ,провели исследование среди детей и подростков. В результате анализа собранных данных социологи выяснили, что месяц рождения самых успешных добровольцев – сентябрь.
Социологи сообщили, что самые успешные личности рождаются в сентябре

В социальном исследовании участвовали несколько сотен тысяч детей и подростков во Флориде. Для объективной оценки специалисты применили методику периодического личностного анкетирования на протяжении определенного времени. После тщательного изучения заполненных тестов эксперты заключили, что самые высокие баллы получили участники, рожденные в сентябре.

Чтобы исключить влияние внешних факторов, социологи отобрали группы добровольцев с примерно равными исходными данными в отношении уровня образования, физического и умственного развития, образа жизни и питания. Специалисты дополнили, что юные участники, которые родились в сентябре, имеют наивысшую оценку за интеллектуальную часть теста, а также имеют более жизнерадостное мировоззрение, чем те, кто появился на свет в другие месяцы года.

Напоследок социологи добавили, что следующими в рейтинге теста по успеваемости были дети, рожденные в августе. Эксперты убеждены, что успеваемость в школе обязательно отразится на успехе в жизни человека, потому крайне важно не упускать момент, а прививать ребенку стремление к учебе с малого возраста.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:40

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