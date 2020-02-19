Социологи сообщили, что самые успешные личности рождаются в сентябре





В социальном исследовании участвовали несколько сотен тысяч детей и подростков во Флориде. Для объективной оценки специалисты применили методику периодического личностного анкетирования на протяжении определенного времени. После тщательного изучения заполненных тестов эксперты заключили, что самые высокие баллы получили участники, рожденные в сентябре.Чтобы исключить влияние внешних факторов, социологи отобрали группы добровольцев с примерно равными исходными данными в отношении уровня образования, физического и умственного развития, образа жизни и питания. Специалисты дополнили, что юные участники, которые родились в сентябре, имеют наивысшую оценку за интеллектуальную часть теста, а также имеют более жизнерадостное мировоззрение, чем те, кто появился на свет в другие месяцы года.Напоследок социологи добавили, что следующими в рейтинге теста по успеваемости были дети, рожденные в августе. Эксперты убеждены, что успеваемость в школе обязательно отразится на успехе в жизни человека, потому крайне важно не упускать момент, а прививать ребенку стремление к учебе с малого возраста.