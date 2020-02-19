Юлия Савичева: "Я сахарозависимый человек"

Юлия Савичева решила поделиться с фанатами историей из своего детства. Она рассказала, что очень любит сладкое, но переусердствовать нельзя из-за диатеза. Мама знаменитости постоянно ругалась с бабушками, которые ставили вазы с конфетами на видное место. Но эта борьба была напрасной, поскольку пожилые родственницы певицы все равно давали ей сладости. На данный момент Юлия Савичева может позволить себе любой десерт, но поскольку она известная личность, ей необходимо соблюдать форму и всегда контролировать свое питание. Исполнительница позволяет себе расслабиться только раз в неделю. Именно поэтому она полюбила делать пирожные, торты и конфеты своими руками.Также знаменитость написала: "Да, ответственно заявляю при всех, я сахарозависимый человек!" Многие фанаты певицы признались, что тоже обожают сладкое, и отметили, что если его употреблять в меру, то ничего страшного не произойдет.