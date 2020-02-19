ВМС США установят для военных целей самый мощный суперкомпьютер





Производительность суперкомпьютера, сконструированного на базе Shasta, составит 12,8 петафлопс. Его работу обеспечат более 290 тыс. ядер AMD Epyc серии 7002. За графические процессы отвечает Volta V100 от компании Nvidia. Считается, что устройство войдет в ТОП-25 мощнейших в мире.Адмирал Джон Окон рассказал, что компьютер необходим военным для изучения и прогнозирования состояния окружающей среды. Информация об интенсивности ураганов важна для самолетов и кораблей ВМС. В борьбе с противником США получат весомое преимущество только благодаря океанографическим сведениям.Минобороны и Cray заключили контракт на поставку трех суперкомпьютеров суммарной стоимостью в 71 млн долларов. Одно устройство предназначено для ВМС, а два других – для армии и центра инженерных исследований.