Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян спас Юлию Белую от разъярённого Евгения Ромашова





В тот момент, когда Милена Безбородова отмечала свой день рождения, Юлия Белая заметила, что Евгений Ромашов поглядывает в сторону Алены Рапунцель. Из-за увиденного она делала замечание своему возлюбленному в достаточно грубой форме, в ответ Ромашов облил Белую соком, и ей пришлось уйти с праздника в мокром платье.Немного позже Евгений догнал Юлю уже в общем доме. Там он начал ее бить, а на крики Белой прибежал Оганесян. Он всячески пытался оттащить от девушки своего друга и просил его остановиться.В итоге Ромашов умудрился толкнуть Юлию Белую на кафель, а она расцарапала ему лицо. В чувства парня пытался привести именно Иосиф Оганесян, а его девушку успокаивала Саша Черно.Уже после произошедшей ссоры участник проекта «Дом-2» Евгений Ромашов вернулся на праздник Милены Безбородовой, а в комнату попал только под утро. В итоге пара все-таки помирилась.