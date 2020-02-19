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Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян спас Юлию Белую от разъярённого Евгения Ромашова

Звезда популярного проекта «Дом-2» Юлия Белая приревновала своего молодого человека к Алене Рапунцель. В итоге Евгений Ромашов поднял на нее руку, а Иосиф Оганесян еле сумел прекратить все происходящее.

Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян спас Юлию Белую от разъярённого Евгения Ромашова

В тот момент, когда Милена Безбородова отмечала свой день рождения, Юлия Белая заметила, что Евгений Ромашов поглядывает в сторону Алены Рапунцель. Из-за увиденного она делала замечание своему возлюбленному в достаточно грубой форме, в ответ Ромашов облил Белую соком, и ей пришлось уйти с праздника в мокром платье.

Немного позже Евгений догнал Юлю уже в общем доме. Там он начал ее бить, а на крики Белой прибежал Оганесян. Он всячески пытался оттащить от девушки своего друга и просил его остановиться.

В итоге Ромашов умудрился толкнуть Юлию Белую на кафель, а она расцарапала ему лицо. В чувства парня пытался привести именно Иосиф Оганесян, а его девушку успокаивала Саша Черно.


Уже после произошедшей ссоры участник проекта «Дом-2» Евгений Ромашов вернулся на праздник Милены Безбородовой, а в комнату попал только под утро. В итоге пара все-таки помирилась.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:31

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