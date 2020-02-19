Эксперты оценили готовность России к вспышке коронавируса





Эксперты полагают, что во время вспышки коронавируса коек в медучреждениях на всех не хватит. По мнению специалистов, наибольшие трудности с лечением в больнице ожидают жителей Москвы и Подмосковья, среди которых лишь каждый пятый зараженный вирусом сможет устроиться в больнице. По подсчетам экспертов, по всей стране в самой неблагоприятной ситуации – в случае заражения 5% от общего числа населения, будет не доставать 7,3 миллиона мест в инфекционных отделениях, в которых смогут госпитализировать лишь одного из 124 пораженных болезнью.Согласно статистическим данным, по состоянию на сегодня коронавирусом заразились 74,1 тысячи людей. Из них 14,3 тысячами удалось вылечиться, а 2004 больных умерли.