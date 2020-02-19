Яна Рудковская в очередной раз опровергла ложную информацию о своем возрасте

Музыкальный продюсер родилась в 1975 году в городе Костанае. Яна Рудковская никогда не скрывала своего происхождения, возраста и биографии от СМИ, однако недобросовестные журналисты несколько лет назад начали активно распространять ложную информацию в Сети о том, что телеведущая «преуменьшает свои годы».В конце 2017 года на телеэкраны вышел один из выпусков программы Максима Галкина «В субботу вечером». Приглашенными гостями стали Яна Рудковская со своим супругом. Телеведущая публично опровергла клевету о ее возрасте и в качестве правдивых доказательств продемонстрировала кадры со школьного выпускного. Более того, поддержать продюсера приехали ее одноклассница и преподаватель младших классов. После выхода шоу в эфир слухи утихли, но в начале 2020 года с новой силой распространились в Сети.В своей недавней записи в блоге Instagram Яна Рудковская сообщает, что она устала от спекуляции на тему ее возраста. Однако ради тех, кто «наивно верит» словам СМИ, она в очередной раз написала правду. Напоследок телеведущая задала риторический вопрос всем недобросовестным «СМИ, блогерам, телеканалам»: «Неужели в погоне за сенсацией, вы не понимаете, что теряете не только совесть, достоинство, но и репутацию».