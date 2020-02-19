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Яна Рудковская в очередной раз опровергла ложную информацию о своем возрасте

Российская телеведущая и музыкальный продюсер в очередной раз опровергла ложную информацию о своем возрасте. Продюсер опубликовала в личном блоге Instagram видеоролик из программы «В субботу вечером» двухлетней давности, на котором были продемонстрированы кадры с ее школьного выпускного.
Яна Рудковская в очередной раз опровергла ложную информацию о своем возрасте

Музыкальный продюсер родилась в 1975 году в городе Костанае. Яна Рудковская никогда не скрывала своего происхождения, возраста и биографии от СМИ, однако недобросовестные журналисты несколько лет назад начали активно распространять ложную информацию в Сети о том, что телеведущая «преуменьшает свои годы».

В конце 2017 года на телеэкраны вышел один из выпусков программы Максима Галкина «В субботу вечером». Приглашенными гостями стали Яна Рудковская со своим супругом. Телеведущая публично опровергла клевету о ее возрасте и в качестве правдивых доказательств продемонстрировала кадры со школьного выпускного. Более того, поддержать продюсера приехали ее одноклассница и преподаватель младших классов. После выхода шоу в эфир слухи утихли, но в начале 2020 года с новой силой распространились в Сети.

В своей недавней записи в блоге Instagram Яна Рудковская сообщает, что она устала от спекуляции на тему ее возраста. Однако ради тех, кто «наивно верит» словам СМИ, она в очередной раз написала правду. Напоследок телеведущая задала риторический вопрос всем недобросовестным «СМИ, блогерам, телеканалам»: «Неужели в погоне за сенсацией, вы не понимаете, что теряете не только совесть, достоинство, но и репутацию».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:28

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