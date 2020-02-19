Mazda отзывает 776 автомобилей с рынка России





Mazda 3 оснащена силовыми установками, которые могут внезапно остановиться из-за дефекта в подготовке топливовоздушной смеси. Проблема актуальна при движении на небольшой скорости, когда картерные газы попадают в цилиндры мотора. В результате смесь обедняется, поэтому агрегат глохнет. Обычная процедура запуска помогает снова завести автомобиль.В компании «Мазда Мотор Рус» рекомендовали владельцам Mazda 3 проверить свои машины по VIN-кодам, опубликованным на сайте Auto.ru. Если модель попадает под отзыв, стоит обратиться в ближайший сервисный центр концерна для бесплатной диагностики и ремонта, который заключается в перепрошивке блока управления двигателем.