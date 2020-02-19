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Медики назвали способы снизить риск развития рака яичников

Зарубежные медики назвали способы, позволяющие снизить риск развития рака яичников. Заболевание поражает одну из 78 женщин.
Медики назвали способы снизить риск развития рака яичников

Рак яичников проявляется в любом возрасте. Основной причиной развития считается наследственность. Среди симптомов заболевания встречаются боли во время секса, расстройство желудка, запоры, вздутие, беспричинное увеличение веса. Раннее обнаружение опухоли увеличивает шансы на выздоровление.

Рак яичников прогрессирует незаметно и выявляется чаще на последней стадии. Для профилактики заболевания медики советуют каждый день по полчаса заниматься спортом. Простые физические упражнения снижают риск столкнуться с недугом на 20%. Женщины должны отдать предпочтение здоровому питанию, в котором есть место листовой зелени, моркови, семенам, орехам, бобовым, яйцам. Еще одним способом защиты считаются оральные контрацептивы, но они должны подбираться медиком. При плохом семейном анамнезе стоит ответственно подойти к подбору средств гигиены и отказаться от товаров, содержащих порошок талька.

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Наука
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 16:17

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