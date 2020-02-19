«Надо заниматься с ребёнком»: Звезду «Дом-2» Настю Лисову травят за отстающую в развитии дочь





Ровно две недели назад малышке бывшей участницы «Дом-2» Насти Лисовой исполнилось два года. К этому времени девочка так и не научилась самостоятельно держать ложку и все еще ходит в памперсах. Ко всему, как оказалось, девочка так и не научилась нормально и четко говорить. Так, Настя Лисова рассказала, что ребенок пока не выговаривает полноценные предложения, и ей просто кажется, что многие мамы приукрашивают ситуацию в тот момент, когда говорят, что их дети уверенно разговаривают в столь юном возрасте.По словам Насти Лисовой, ее дочь только недавно начала четко произносить такие слова, как «мама» и «папа», а также «пойдем». Настя отмечает, что ее дочке постоянно хочется куда-то идти.Мнение пользователей Сети на этот счет разделилось. Одни поддержали Настю Лисову и отметили, что малышка начнет говорить, когда сама посчитает нужным, а другие отметили, что у ребенка все-таки задержка в развитии. Они даже сказали о том, что с ребенком нужно много заниматься, а не пускать все на самотек.