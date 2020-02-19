Дмитрий Шепелев передаст передачу «На самом деле» Тимуру Еремееву

«Мы работали над последним выпуском шоу с Шепелевым и узнали, что теперь его место займет Еремеев. Пока съемок с его участием не было», - рассказали инсайдеры.





Еремеев снялся в нескольких сериалах – «Отель Элеон» и «Кухня». Актер играет в театре, но его имя оказалось на слуху после участия в передаче «Пусть говорят», в которой знаменитость пытался доказать, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина.Шепелев вел «На самом деле» три года. Решение об уходе с канала хорошо обдумано и одобрено руководством. Шоумену нравятся развлекательные шоу, а формат «интриг» ему не подходит.