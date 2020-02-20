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Опубликованы первые изображения салона обновленного Hyundai Creta 2020 года

Несмотря на недавний анонс о выходе в продажу кроссовера Hyundai Creta 2020 года, производитель решил не распространяться о спецификациях. Пользователи Сети все же смогли оценить первые изображения салона обновленного автомобиля.

Кроссовер Hyundai Creta в скором времени должен появиться на глобальном рынке, но его характеристики и внешний вид остаются загадкой для общественности. Благодаря утечке недавно стали доступны рендеры интерьера "паркетного внедорожника", которые говорят о наличии нескольких нововведений. Во-первых, модель оснастят рулевым колесом с плоским дном и пользовательским интерфейсом посередине. Кроме того, потенциального покупателя обрадует наличие кожаной обивки на рычаге КПП и аккуратный дизайн панели приборов.

В компании Hyundai сообщают, что платформа для обновленной модели строилась на нескольких фундаментальных элементах форм-фактора: пропорции, архитектуры, стиля и технологии. Поэтому престижный салон отличается не только современным внешним видом, но и удобством, которое выражается даже в наличии консоли между сиденьями переднего ряда, которая предлагает место для хранения. Известно, что Hyundai Creta 2020 года должна стать пятиместным "паркетником", полную информацию о котором предоставят лишь в марте.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 02:00

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