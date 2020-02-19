Метеорологи обнаружили в США стаю птиц длиной 145 километров
Американские метеорологи ночью 17 февраля заметили большую стаю птиц, летевшую из стороны Кубы по направлению в США. Длина стаи, по данным ученых, составила 145 километров.
Синоптики сообщили, что они наблюдали за миграцией стаи птиц на радаре, находящегося на острове Ки-Уэст. По данным экспертов, участниками такой стаи стали по меньшей мере сотни тысяч особей, а возможно и сотни миллионов. Специалисты из Корнельского университета полагают, что в указанном перелете могли участвовать свыше 120 разных видов птиц. Они возвращались из Южной Америки и Карибских островов после зимы. Среди стаи метеорологи заметили воробьев, дроздов, иволг, мухоловок и стрижей.
Синоптики подчеркнули, что смогли проводить мониторинг за птицами на сравнительно низкой высоте благодаря наблюдавшимся в ту ночь спокойным условиям атмосферы.
Синоптики сообщили, что они наблюдали за миграцией стаи птиц на радаре, находящегося на острове Ки-Уэст. По данным экспертов, участниками такой стаи стали по меньшей мере сотни тысяч особей, а возможно и сотни миллионов. Специалисты из Корнельского университета полагают, что в указанном перелете могли участвовать свыше 120 разных видов птиц. Они возвращались из Южной Америки и Карибских островов после зимы. Среди стаи метеорологи заметили воробьев, дроздов, иволг, мухоловок и стрижей.
Синоптики подчеркнули, что смогли проводить мониторинг за птицами на сравнительно низкой высоте благодаря наблюдавшимся в ту ночь спокойным условиям атмосферы.
В мире
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:42