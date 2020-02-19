Ученые из Томска разработают автономную теплицу для выращивания растений в космосе





По данным ученых, предложенный ими проект полагает создание автономного модуля, в котором в космосе станет возможным выращивание разных растений. Ранее ученые уже доказали возможность разведения растений в состоянии микрогравитации, однако созданные теплицы находились в живых отсеках станций, а их конструкция характеризовалась перечнем ограничений. Спроектированная «орбитальная теплица» будет обладать интеллектуальным освещением, ускорит рост растений. Ученые также планируют разработать автоматический полив и сбор урожая. Эксперты рассчитывают выращивать в космосе разные виды салатов, базилик, лук-порей и салатную капусту. Ученые предполагают, что смогут создать автономный модуль площадью для выращивания 30 кв. м., который будет обеспечивать указанными растениями космонавтов. Исследователи полагают, что в будущем его можно будет применить на Луне и на Марсе.Ученые подчеркнули, что в 2020 году будут готовить заявку на исследование, а через год ожидают получить финансирование предложенного проекта.