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Ведущая Ксения Бородина заявила, что у Алены Савкиной все отношения под копирку

Последнее включение из телепроекта, показанное сегодня, 19 февраля, днем, показало, что ведущая Ксения Бородина была сильно раздосадована тем, что все отношения, которые строит Алена Савкина, так похожи друг на друга. Хотя Савкину любят организаторы, она давно уже просто «проходной билет» для тех, кто хочет попасть на телешоу.

Ведущая Ксения Бородина заявила, что у Алены Савкиной все отношения под копирку

Также коварные повелители камер дали рассмотреть, кому достался ремонт в вип-доме, который производил Дмитрий Дмитренко. Как выяснилось, он готовил спальню для того, чтобы там осыпалась младшая Рапунцель после алкогольных вечеров. Хорошо, что ещё Татьяна Владимировна имеет привычку будить иначе, чем Илья Яббаров, не ударом ноги, а уговаривая сходить в душ, отмечают зрители.


Между тем замечательно показала себя Алена Рапунцель. Ксения Бородина сообщила ей, что Дениса Мокроусова может ждать судьба Романа Макеева. Ведь глазастые зрители давно заметили на пальцах руки у молодого человека следы от выведенных татуировок. Все в ожидании, когда же он поведает о своём прошлом и расскажет о своих настоящих чувствах к Алёне Савкиной. Возможно, Ксения Бородина будет права и его правда ожидает судьба Романа Макеева.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:02

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