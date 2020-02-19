Porsche 911 Turbo S "засветился" до премьеры

Porsche 911 получил наклейки с надписью «Turbo S» по бокам. Полноприводный автомобиль оснащен видоизмененными воздухозаборниками, задним крылом, передним бампером. Под капотом спорткара инженеры обещали установить твин-турбированный силовой агрегат объемом на 3,8 литра, способный генерировать мощность в 650 «лошадей». 6-цилиндровая установка работает в тандеме с восьмиступенчатым роботом с двойным сцеплением.Сейчас на рынке России среди самых мощных версий Porsche 911 можно выделить Carrera 4S. Машина, оцененная в 8,5 млн рублей, работает на базе трехлитрового двигателя с отдачей в 450 «лошадей». Первую сотню авто берет за 3,4 секунды при максимально возможной скорости в 306 км/час.