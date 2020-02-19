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Porsche 911 Turbo S "засветился" до премьеры

Porsche 911 Turbo S «засветился» до премьеры, которая состоится на Женевском автосалоне через две недели. Новый снимки, рассекретившие внешность спорткара, появились на странице CosheSpias в микроблоге Instagram.
Porsche 911 Turbo S "засветился" до премьеры

Porsche 911 получил наклейки с надписью «Turbo S» по бокам. Полноприводный автомобиль оснащен видоизмененными воздухозаборниками, задним крылом, передним бампером. Под капотом спорткара инженеры обещали установить твин-турбированный силовой агрегат объемом на 3,8 литра, способный генерировать мощность в 650 «лошадей». 6-цилиндровая установка работает в тандеме с восьмиступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Сейчас на рынке России среди самых мощных версий Porsche 911 можно выделить Carrera 4S. Машина, оцененная в 8,5 млн рублей, работает на базе трехлитрового двигателя с отдачей в 450 «лошадей». Первую сотню авто берет за 3,4 секунды при максимально возможной скорости в 306 км/час.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 15:23

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