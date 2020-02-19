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Сальма Хайек поблагодарила поклонников за обвинения в злоупотреблении ботоксом

Мексикано-американская актриса кино и телевидения, режиссёр и продюсер Сальма Хайек, прошлой осенью отпраздновавшая своё 53-летие, поделилась с Instagram-подписчиками новым селфи, а в ответ получила обвинения в злоупотреблении ботоксом. Однако звезда поблагодарила таких комментаторов, сочтя это за комплимент, ведь она уверяет: ничего подобного со своим лицом не делала.
Сальма Хайек поблагодарила поклонников за обвинения в злоупотреблении ботоксом

На свежем фото Сальма Хайек позирует на фоне моря и пальм. На снимке она запечатлена без косметики на лице, а потому можно заметить небольшие морщинки. При этом селебрити выглядит спокойно и расслабленно. Большинство комментаторов восхитились естественной красотой хозяйки Instagram-аккаунта, но нашлись и те, кто обвинил актрису в инъекциях ботокса, причём они сочли, будто звезда «напичкала» себя этим веществом чрезмерно.

На один из подобных выпадов в её сторону Сальма Хайек отреагировала, написав ответный комментарий. Прежде всего, артистка поблагодарила фолловера за то, что он выразил собственное мнение у неё на Instagram-странице, но поспешила уверить: никакого ботокса под кожу лица ей не вводили. «Однако спасибо за совет – я как раз подумывала о том, что, возможно, следует начать его колоть», – написала кинозвезда.

К обсуждению темы присоединились другие подписчики Сальмы Хайек, попросившие её не не прибегать к подобным способам омоложения, ведь её лицо выглядит «шедеврально», а сама она - «королева».

К слову, Сальма Хайек владеет собственной линией косметики, которая поставляется под названием Nuance. По словам актрисы, она и сама использует эти средства для ухода за лицом и телом, а также прибегает к методам, переданным ей её бабушкой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:00

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